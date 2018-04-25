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Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Photo by BackBoris2012 on Foter.com / CC BY-ND

Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg.

Ли от консерваторов прямо во время заседания перешел в ряды либерал-демократов, отмечает агентство.

Это означает, что отныне правительство в Великобритании будет кабинетом меньшинства.

«Консервативное правительство преследует идею «жесткого» Brexit, которая осуществляется беспринципными способами. Она неоправданно ставит под угрозу жизни и источники средств к существованию, она ставит под угрозу целостность страны. Более того, она (идея «жесткого» Brexit — ИФ) подрывает экономику, демократию и роль страны в мире», — говорится в заявлении Ли.

Он подчеркнул, что Демократическая партия помогает «оставить эту страну и мир с лучшими условиями для жизни следующему поколению».

Ранее Борис Джонсон заявил о том, что Лондон выплатит Брюсселю только 9 млрд фунтов стерлингов в случае «жесткого» Brexit. При этом изначально сумма выплат должна была составить 30 млрд фунтов.

В Брюсселе заявили, что Британия будет должна заплатить долги даже в случае выхода из ЕС без соглашения.

korrespondent.net

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