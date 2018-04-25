Джонсон потребовал проведения досрочных выборов в декабре

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился в четверг к парламенту с просьбой провести досрочные выборы 12 декабря и добиться таким образом выхода страны из ЕС.

Об этом пишут 24 декабря зарубежные СМИ и, в частности, британская газета The Telegraph.

«Если парламентариям действительно требуется больше времени для изучения этой замечательной сделки, они его получат – в обмен на проведение всеобщих выборов 12 декабря», – цитирует слова британского премьера новостное агентство Reuters.

Ранее на этой неделе Палата общин британского парламента одобрила проект соглашения о Brexit, заключенного Джонсоном в Брюсселе, однако отклонила график ускоренного выхода из ЕС , на рассмотрение которого депутатам было выделено три дня.

Ожидается, что уже в ближайшую пятницу ЕС согласится перенести Brexit на 31 января с возможностью более раннего выхода.

Джонсон же отказался от идеи добиться поддержки парламентариев, пишет Bloomberg.

Попыткам ратифицировать сделку он предпочел досрочные выборы, для чего ему необходимо согласие оппозиционной Лейбористской партии, дважды отказывавшейся от этого предложения, напоминает газета «Ведомости».