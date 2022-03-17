Джонсону не удалось уговорить саудитов и ОАЭ нарастить добычу нефти

На вопрос о том, удалось ли об этом договориться, Джонсон ответил: «Я думаю, вам следует поговорить об этом с представителями Саудовской Аравии».

«Я думаю, есть понимание необходимости обеспечения стабильности на глобальных рынках нефти и газа, а также необходимости избегать опасных скачков цен», — сказал он.

В ходе поездки Джонсона в Саудовскую Аравию был подписан договор о намерениях по созданию совета по стратегическому партнерству между двумя странами. Премьер также заявил, что Эр-Рияд объявит об инвестициях в размере 1 млрд фунтов стерлингов в предприятие по выпуску «зеленого» авиационного топлива в британском Тиссайде.

В ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом Джонсон подчеркнул «важность сотрудничества для улучшения стабильности глобального энергетического рынка», сообщает Market Watch.

ОАЭ не опубликовали официального заявления, однако государственное новостное агентство WAM сообщило, что в ходе встречи обсуждалась необходимость стабилизации энергорынков.

Конфликт на Украине привел к скачку цен на нефть выше отметки в $100 за баррель, и эксперты предупреждают о возможности их дальнейшего роста. При этом западные страны, включая Великобританию, стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

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