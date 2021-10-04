Джунгли Амазонии накрыла небывалая засуха

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Отмечается, что под угрозой оказался один из крупнейших водных путей в регионе — водная система Парана, на чьи ресурсы полагаются жители Бразилии, Парагвая и Аргентины.

Причиной засухи называют природный феномен Ла-Нинья, который нарушает погодные условия.

Также на засуху влияет массовая вырубка джунглей на севере Амазонии.

Эксперты опасаются серьезных пожаров в тропических лесах Амазонки и водно-болотных угодьях Пантанал из-за отсутсвия осадков.

Больше всего, как отмечается, от этого страдает Бразилия, ее агропромышленный комплекс и энергетика, поскольку в значительной степени страна полагается на гидроэлектростанции.

Отметим, этим летом в Боливии полностью высохло второе по величине в стране озеро Поопо.