Статистика COVID-19: 1114 новых случаев, 20 смертей, 428 привитых

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1114 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 20 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 17 не были привиты или были привиты не полностью.

255 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было привито 428 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1303 человека, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 4,8 тыс молекулярных (ПГР) тестов и сходное количество антигенных тестов на коронавирус.