ЕC начал восстанавливать присутствие в Афганистане

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Европейский союз (ЕС) начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане для облегчения доставки гуманитарной помощи населению и контроля за гуманитарной ситуацией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Минимальное присутствие ЕС в Кабуле никоим образом не должно рассматриваться как признание, об этом также четко было сообщено фактическим властям», — заметил он.

Напомним, что талибы захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года. В сентябре было сформировано временное правительство. После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула.