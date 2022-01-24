Тысячи противников обязательной вакцинации вышли на улицы в США и Европе

В минувшие выходные в США и ряде стран Европы прошли многотысячные акции протеста против принудительной вакцинации, сообщает Euronews.

Тысячи противников обязательной вакцинации собрались на акцию протеста в историческом центре Вашингтона. Демонстранты, многие без масок, несли плакаты «Принуждение — это не выбор», звучали призывы к отставке президента США Джо Байдена.

В столице Бельгии акции противников антиковидных мер закончились серьезными столкновениями с полицией: правоохранительные органы применяли водометы и слезоточивый газ. По данным властей, 23 января на улицы Брюсселя вышли до 50 тыс. человек, некоторые специально приехали сюда, в столицу ЕС, из Франции и Германии.

В Барселоне марш противников санитарных ограничений прошел более миролюбиво и в меньшем масштабе: в шествии приняли участие, по данным полиции, чуть более тысячи человек, абсолютное большинство были без масок.

Акции протеста прошли в столице Франции. Манифестанты выражали возмущение введением с 24 января вакцинного пропуска вместо санитарного. На практике это означает, что только прошедшие полный курс вакцинации (включая бустерную дозу) и недавно переболевшие COVID-19 могут посещать рестораны, бары, кинотеатры, спортивные центры, развлекательные комплексы, библиотеки, дискотеки, салоны красоты и образовательные учреждения.

В Швеции, где сертификаты о прививках требуются для мероприятий в помещении с участием более 50 человек, около 3 тыс. демонстрантов прошли маршем по центру Стокгольма и собрались на главной площади на митинг протеста, организованный Frihetsrorelsen («Движением за свободу»). Протестующие обвинили власти в проведении антидемократической политики и нарушении фундаментальных гражданских прав.

Противники принудительной вакцинации организовали акцию протеста и в столице Финляндии. По центральным улицам Хельсинки в субботу прошли около 4 тыс. демонстрантов.