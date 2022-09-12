ЕЦБ готовит банки к дефолтам из-за газового кризиса

Энергокризис может ударить по банкам с нескольких сторон. Они должны выявить среди своих клиентов тех, что сильнее всего могут от него пострадать, а также определить потенциальные риски для компаний, которых события, спровоцированные войной в Украине, напрямую вроде бы не затрагивают. Для покрытия потерь от их вероятных дефолтов банки должны иметь достаточные резервы.

Также банкам нужно скорректировать оценки экономической ситуации (еврозона, по оценке ряда аналитиков, находится на грани рецессии), а также продемонстрировать готовность пройти стресс-тесты.

ЕЦБ, который 8 сентября был вынужден пойти на резкое ужесточение денежной политики, подняв процентную ставку сразу на 0,75 пункта, готов оказать банковской системе финансовую поддержку. Его президент Кристин Лагард заявила в пятницу, что ЕЦБ и национальные центробанки евросистемы готовы предоставить ликвидность банкам.

«Но не энергетическим компаниям», — подчеркнула она. Многие из них оказались в сложном финансовом положении из-за маржин-коллов по фьючерсным контрактам на энергоресурсы, их размер может составлять 1-1,5 трлн евро.

Помогать энергетическим компаниям должны правительства, но ЕЦБ может предоставить финансовую помощь банкам, выступающим контрагентами в операциях на энергетическом рынке, заявила Лагард.