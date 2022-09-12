Финляндия останется открытой для российских туристов

СМИ Финляндии опровергли собственные заявления о закрытии страны для туристов из России.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон в ходе визита на КПП на российско-финской границе выступила с рядом резких заявлений.
Финские СМИ поспешили интерпретировать её слова как готовность Финляндии присоединиться к «туристической блокаде» россиян. Однако позже публикации были исправлены, поскольку еврокомиссар говорила в возможных въездных ограничениях для граждан РФ в будущем.
Таким образом, Финляндия вводит только изменения в рамках отмены соглашения между ЕС и Россией об упрощенной выдаче виз. Речь идёт об уменьшении числа обрабатываемых заявлений, увеличении визового сбора и срока рассмотрения документов.
Финляндия продолжит пропускать через свои границы россиян с шенгенскими визами любой страны.tourister.ru