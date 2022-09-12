Финляндия останется открытой для российских туристов

Финские СМИ поспешили интерпретировать её слова как готовность Финляндии присоединиться к «туристической блокаде» россиян. Однако позже публикации были исправлены, поскольку еврокомиссар говорила в возможных въездных ограничениях для граждан РФ в будущем.

Таким образом, Финляндия вводит только изменения в рамках отмены соглашения между ЕС и Россией об упрощенной выдаче виз. Речь идёт об уменьшении числа обрабатываемых заявлений, увеличении визового сбора и срока рассмотрения документов.

Финляндия продолжит пропускать через свои границы россиян с шенгенскими визами любой страны.