«По данным на 9 сентября, в общеобразовательных школах зарегистрировано 347 927 учащихся. Из них более 8 тыс. украинцев. Школьников больше, чем в 2015-2016 годах, когда обучалось 344 749 учеников», — сказал BNS Лукас.

В этом году учебный год начался в 948 общеобразовательных школах — на девять меньше, чем в прошлом году.

По данным Департамента статистики, с начала войны России в Украине в Литве обосновалось почти 65 тыс. жителей этой страны, около 18 тыс. из них — школьного возраста.

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