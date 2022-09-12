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Польша хочет включить Израиль в переговоры с Германией о выплате репараций

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу, 10 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова, со ссылкой на издание Spiegel, приводит РИА Новости.

«Мы хотим провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», – сказал Моравецкий.

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Моравецкий не исключил, что позднее Польша может обратиться в международные суды.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

NEWSru.co.il

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