Польша хочет включить Израиль в переговоры с Германией о выплате репараций

Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу, 10 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова, со ссылкой на издание Spiegel, приводит РИА Новости.
«Мы хотим провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», – сказал Моравецкий.
Моравецкий не исключил, что позднее Польша может обратиться в международные суды.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.NEWSru.co.il