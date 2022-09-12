Польша хочет включить Израиль в переговоры с Германией о выплате репараций

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу, 10 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова, со ссылкой на издание Spiegel, приводит РИА Новости.

«Мы хотим провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», – сказал Моравецкий.