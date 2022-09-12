Пострадавшие 13 января просят не прекращать дело на Горбачева

Этот суд заявил, что иск подан к конкретному лицу, бывшему президенту Советского Союза, и что правопреемство после его смерти невозможно.

Истцы воспользовались правом обжалования и написали отдельную жалобу в Вильнюсский окружной суд на это решение.

«Просят отменить решение Вильнюса участкового суда и решить вопрос по существу. Дело также должно быть приостановлено до выяснения правопреемника или обстоятельств, из-за которых правопреемство не произошло», — заявила BNS в понедельник представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.

Отдельная жалоба истцов еще не рассмотрена.

В статье Гражданского процессуального кодекса Литвы, предусматривающей возможности правопреемства, говорится, что в случаях, когда одна из сторон спорного или установленного решением правоотношения выходит из дела, и одной из таких причин является смерть физического лица, суд заменяет эту сторону правопреемником его прав, за исключением случаев, когда переход материальных субъектных прав невозможен.

Родственники четырех погибших: Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Петраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса Юозаса Повилайтиса, — в этом году подали в суд гражданский иск к господину Горбачеву.

Они стремились доказать, что Горбачев, занимавший в то время пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, контролировал армию, но не принимал мер по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не остановил совершение международного преступления.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.

В мае Вильнюсский участковый суд направил документы упомянутого гражданского иска в МИД России для передачи Горбачеву. Суд не располагает данными о вручении документов.

Прокуратура, расследовавшая дело 13 января, отказывалась проверять ответственность Горбачева за события 13 января и допросить его.

В 2017 году Вильнюсский окружной суд, рассматривавший дело 13 января, направил Горбачеву повестку для допроса по делу в качестве специального свидетеля, но Россия отказалась ее вручить.

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