Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

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Литовский стартап Eddy Travels, разрабатывающий на основе искусственного интеллекта цифрового планировщика путешествий, привлек инвестиции в размере 450 тыс. долларов и учредил своё предприятие в Литве, пишет деловое издание Verslo zinios.

В этом этапе финансирования участвовал и канадский молодой бизнес-акселератор Techstars Toronto, который ранее уже инвестировал в Eddy Travels.

Соучредитель и генеральный директор Eddy Travels Эдмундас Бальчиконис говорит, что собранные деньги будут вложены в развитие команды в Литве.