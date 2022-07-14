Единство важнее — Глава КЕД Сейма о разъяснениях ЕК по транзиту в Калининград

Она отмечает, что решения о санкциях принимаются всеми странами Европейского Союза (ЕС), правительства ведут переговоры, а решения основаны на принципе консенсуса и компромисса.

«Есть много подходов и различных предложений, не все из которых по тем или иным причинам доходят до окончательных договоренностей. Например, в 6-м пакете санкций Патриарх Кирилл должен был быть среди подсанкционных лиц, но против выступила Венгрия. Означает ли это поражение? Это означает, что под санкции не попадает сто процентов, но это не останавливает санкционный процесс», — пояснила Моркунайте-Микуленене.

Она также утверждает, что Литва всегда последовательно консультировалась с Еврокомиссией по вопросам применения санкций, а также по поводу калининградского транзита. «Наши позиции постоянно доводились и доводятся до сведения наших партнеров», — отмечает парламентарий.

На своей странице в социальной сети она также призывает политиков и комментаторов «не подпитывать российскую пропаганду мнимыми поражениями».



В среду Еврокомиссия разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград ранее был приостановлен в связи со вступлением в силу санкций ЕС, объявленных по причине вторжения Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии проводили консультации по транзиту в последние недели после того, как Россия была возмущена вступившими в силу в июне ограничениями на транзит стали.

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