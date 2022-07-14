Папа впервые назначил женщин в Департамент по делам епископов

Папа Римский Франциск назначил трех женщин в Департамент по делам епископов Ватикана. Такое назначение проводится впервые в истории римско-католической церкви. Об этом сообщает Vatican News.
Так, 13 июля Понтифик ввел в состав департамента монахиню и генерального секретаря правительства Ватикана Раффаэллу Петрини, монахиню и бывшую настоятельницу ордена Дочерей Марии помощницы христиан Ивонн Ренгот, мирянку и президента Всемирного союза женских католических организаций Марию Лиа Дзервино.
Также в Департамент по делам епископов вошли 11 кардиналов, епископов и священников.
Отмечается, что двух монахинь и одну мирянку назначили в Департамент сроком на пять лет. Обычно комитет насчитывает около 25-30 человек.
В их обязанности будет входить предоставление архиепископам предложений по именам священников, которые, по их мнению, могли бы стать хорошими епископами.
Далее список передается ватиканскому нунцию или послу в стране, который проводит дальнейшее расследование личности и направляет свои рекомендации в Ватикан. Члены комитета со всего мира собираются в Риме примерно дважды в месяц и присылают свои рекомендации Папе Римскому, принимающему окончательное решение.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск может приехать в Украину уже в августе этого года.korrespondent.net