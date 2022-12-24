Египет открыл крупное месторождение газа в Средиземном море

Согласно веб-сайту Chevron, Наргис является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.

Размер новой скважины составил 3,5 триллиона кубических футов газа. Египетские официальные лица отказались подтвердить детали находки.

Находка может дать толчок усилиям Египта позиционировать себя как энергетический центр в восточном Средиземноморье после объявления 2015 года об открытии Eni — гигантского газового месторождения Zohr.

Напомним, в 2015 году ведущая итальянская нефтегазовая компания Eni обнаружила у побережья Египта самое крупное газовое месторождение в Средиземном море.