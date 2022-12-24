Все больше иностранцев выбирают Литву страной назначения, сообщает Вильнюсское бюро Международной организации миграции (МОМ).
В этом году в Литву приехало более 71 тыс. военных беженцев из Украины, по их числу на количество населения страны, Литва занимает пятое место, согласно отчету МОМ. Кроме того, за 10 месяцев текущего года более 20 тыс. белорусов получили вид на жительство в Литве.
«Наблюдаются тенденции, что все больше и больше людей выбирают Литву в качестве страны назначения — таким образом, Литва становится страной иммиграции», — говорится в распространенном в сообщении вильнюсского офиса МОМ.
По данным организации, в настоящее время в Литве проживает 145 тыс. иностранцев, или более 5% всего населения страны.
Литва стала страной, принимающей просителей убежища в 1997 году, после ратификации Женевской конвенции. За 25 лет убежище получили также чуть более 5000 беженцев из Афганистана, Сирии, Белоруссии, Эритреи и других стран.
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