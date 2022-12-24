«Наблюдаются тенденции, что все больше и больше людей выбирают Литву в качестве страны назначения — таким образом, Литва становится страной иммиграции», — говорится в распространенном в сообщении вильнюсского офиса МОМ.

По данным организации, в настоящее время в Литве проживает 145 тыс. иностранцев, или более 5% всего населения страны.

Литва стала страной, принимающей просителей убежища в 1997 году, после ратификации Женевской конвенции. За 25 лет убежище получили также чуть более 5000 беженцев из Афганистана, Сирии, Белоруссии, Эритреи и других стран.

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