ЕК даст оценку заявкам Грузии, Молдавии и Украины на членство в Евросоюзе

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Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдавии и Украины на вступление в ЕС, сообщило в твиттере председательство Франции в Совете ЕС.

«COREPERII согласился поручить Европейской комиссии дать заключения по каждой из заявок на членство в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдавией», — говорится в сообщении французского председательства, опубликованном в понедельник.

Комитет также распорядился о запуске письменной процедуры утверждения Советом ЕС проектов писем, запрашивающих мнение Еврокомиссии.