ЕК: экономика Литвы в этом году сократится на 7,9%, в следующем – вырастет на 7,4%

В этом году по причине пандемии коронавируса COVID-19 экономика Литвы сократится на 7,9%, в основном по причине негативного влияния на внутренний спрос, однако в следующем году внутренний валовой продукт страны вырастет на 7,4%, прогнозирует Еврокомиссия.

ЕК прогнозирует, что экономика Литвы испытает наибольший урон во втором квартале, а в третьем квартале ожидается интенсивное оживление. На внутренний спор в этом году будут негативно влиять сокращающиеся доходы домашних хозяйств, ограниченные возможности заимствований. Оживление экспорта будет зависеть от развития экономики стран Северной Европы.

Ожидается, что частное потребление в этом году сократится на 9,9%, формирование общего капитала (инвестиции) сократится на 5%, между тем потребление госсектора вырастет на 1% Литовский экспорт и импорт в этом году должны сократиться соответственно на 12,5% и на 12%.

Как говорится в сообщении ЕК, по причине сокращения спроса и снижения цен на электроэнергию согласованная среднегодовая инфляция в этом году составит 0,8%, однако в следующем году вырастет до 1,5%.

Уровень безработицы в Литве в этом году должен вырасти приблизительно на 3 проц. пункта до 9,7%, а в следующем году сократиться до 7,9%.

ЕК прогнозирует, что по причине реализации плана поощрения экономики и автоматических стабилизаторов дефицит сектора власти Литвы в этом году составит 6,9% ВВП, а в 2021 году он должен сократиться до 2,7% от ВВП.

Значительно бóльшие потребности финансирования в 2020 году будут повышать долг Литвы, который в прошлом году составил 36,3% ВВП, до 48,5% ВВП, а в 2021 году он должен составить 48,4% ВВП.

ЕК прогнозирует, что экономика зоны евро в этом году сократится на 7,7%, а в следующем году вырастет на 6,3%. Экономика всего Евросоюза должна соответственно сократиться на 7,4% и вырасти на 6,1%.