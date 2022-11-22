ЕК одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины

«Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнула она.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получить от ЕС 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия официально обнародовала предложение предоставить Украине в 2023 году 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки плюс.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не станет поддерживать этот план Евросоюза, хотя для его принятия необходимо единогласная поддержка всех стран ЕС.