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ЕК одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины

Nuotrauka Ursula von der Leyen/ twitter.com

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине еще 2,5 млрд евро помощи. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter во вторник, 22 ноября.

Глава ЕК также напомнила, что в 2023 году Еврокомиссия планирует выделить 18 млрд евро для Украины с регулярным предоставлением средств.

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«Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнула она.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получить от ЕС 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия официально обнародовала предложение предоставить Украине в 2023 году 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки плюс.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не станет поддерживать этот план Евросоюза, хотя для его принятия необходимо единогласная поддержка всех стран ЕС.

korrespondent.net

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