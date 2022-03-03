ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в ЕС, доступ к учебе и работе

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Еврокомиссия предлагает предоставлять беженцам с Украины вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда.

Несколько сотен тысяч беженцев направились в страны ЕС с 24 февраля, после вторжения России в Украину. Только в Польшу за это время прибыли более 453 тысяч жителей Украины, сообщила в среду Погранстража страны.

«Лицам, спасающимся от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, то есть им будет выдан вид на жительство, и они получат доступ к образованию и рынку труда», — говорится в предложении ЕК.

В то же время ЕК также предлагает помочь пограничным службам государств-членов ЕС эффективно управлять прибывающими потоками беженцев на границах с Украиной, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.

ЕК также рекомендует государствам-членам создать специальные механизмы экстренной поддержки для направления гуманитарной помощи и напоминает о возможности предоставления доступа в ЕС по гуманитарным соображениям.