Импорт российского газа через терминал СПГ в Клайпеде остановлен

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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через Клайпедский терминал с четверга остановлен.

«Любой импорт российского газа через терминал СПГ сегодня уже остановлен – небольших грузов не осталось», – заявил на пресс-конференции в четверг Крайвис.

Эти грузы «Новатэка» из России в последнее время закупал лишь литовский завод удобрений Achema, прочие более мелкие поставщики газа в Литве, а также некоторые иностранные импортеры. Находящаяся в госуправлении литовская компания поставок газа Ignitis отказалась от этих грузов еще раньше.

По словам министра, Литва уже сегодня могла бы отказаться от поставок российского газа по газопроводу из России, однако это навредило бы энергетической безопасности других Балтийских стран.

Крейвис отметил, что по этой причине в литовском энергетическом секторе не будет поспешных технически неподготовленных решений.

«Энергосистема Литвы не является экспериментальной лабораторией, поэтому поспешных, технически не подготовленных решений не будет и не может быть, ведь нашим приоритетом являются (…) освещенные, теплые дома для всех, и мы стараемся это обеспечить», – отметил министр.

Представитель Achema по связям с общественностью Йолита Мацелите сообщила BNS, что компания выполнит принятые решения и будет искать альтернативы. Оринта Баркаускайте, представитель оператора терминалов нефти и газа в Клайпеде Klaipedos nafta, сообщила, что в данный момент проводятся подготовительные работы, а больше информации она пока предоставить не может.

Согласно графику оператора терминала СПГ в Клайпеде — компании Klaipedos nafta, опубликованному в интернете, в марте на него должны были прибыть четыре газовоза, каждый по 15 тыс. кубометров СПГ, а в апреле – два судна с 9,5 тыс. кубометров газа каждый. Ближайший должен был прибыть в эти выходные.

Газ в таком объеме обычно поставляется с находящегося в России порта Высоцка, где находится завод СПГ «Новатэк». В прошлом году российский газ составлял около 20 % погрузок на Клайпедском термнале СПГ.

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