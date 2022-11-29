ЕК: страны ЕС не откажутся от российского топлива, пока не снизят энергопотребление

Страны ЕС не смогут отказаться от импорта российского топлива, пока не сократят собственное энергопотребление. Об этом заявила генеральный директор Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, сообщает ТАСС.

По ее словам, европейским странам необходимо стремиться к энергетической независимости. Для этого нужно снижать потребление энергоресурсов и практиковать экономию энергии.