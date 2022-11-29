ЕК: страны ЕС не откажутся от российского топлива, пока не снизят энергопотребление

Страны ЕС не смогут отказаться от импорта российского топлива, пока не сократят собственное энергопотребление. Об этом заявила генеральный директор Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, сообщает ТАСС.
По ее словам, европейским странам необходимо стремиться к энергетической независимости. Для этого нужно снижать потребление энергоресурсов и практиковать экономию энергии.
Йоргенсен заявила, что в 2022 году европейские страны в среднем заполнили свои газовые хранилища на 95%. Однако на мировом рынке газа и электроэнергии царит неопределенность, и предложение по-прежнему ниже спроса. Дальнейшие поставки российского газа странам Евросоюза под вопросом. На этом фоне государствам ЕС будет значительно труднее в следующем году делать запасы голубого топлива.
Вместе с тем, по словам Йоргенсен, подобные трудности стимулируют страны Европы к внедрению зеленых технологий.