Воздушное патрулирование НАТО в Балтии перенимает Польша при содействии ВВС Франции

Между тем, Франция впервые отправила в Литву четыре истребителя Rafale. Французские ВВС в девятый раз примут участие в миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии и в шестой раз будут дислоцированы на базе ВВС Литвы.

Официальная церемония смены воинских подразделений состоится в четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шауляй.

Завершающие миссию венгерские военные выполнили охрану воздушного пространства на четырех истребителях JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих — пилоты, техники, медицинский персонал, группа поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда членами Альянса стали Литва, Латвия и Эстония.

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