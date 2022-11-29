Воздушное патрулирование НАТО в Балтии перенимает Польша при содействии ВВС Франции

Польша принимает на себя миссию воздушного патрулирования НАТО в Литве, ей будут помогать представители Военно-воздушных сил (ВВС) Франции, которые отправляют самые мощные из имеющихся истребителей.
Как сообщило во вторник Министерство обороны Литвы, ВВС Польши, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, остаются в Литве с четырьмя истребителями F-16 и принимают командование миссией от Венгрии.
Между тем, Франция впервые отправила в Литву четыре истребителя Rafale. Французские ВВС в девятый раз примут участие в миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии и в шестой раз будут дислоцированы на базе ВВС Литвы.
Официальная церемония смены воинских подразделений состоится в четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шауляй.
Завершающие миссию венгерские военные выполнили охрану воздушного пространства на четырех истребителях JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих — пилоты, техники, медицинский персонал, группа поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда членами Альянса стали Литва, Латвия и Эстония.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено