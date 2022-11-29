США удвоили флот ядерных подлодок у берегов Европы

C начала российского вторжения в Украину субмарины флота США, включая самые современные корабли класса Virginia, 85 раз заходили в шотландский порт против 43 раз за весь прошлый год.

Усиление присутствия подлодок, в том числе вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью 1,6 тысячи км, отражают «приверженность США» защите союзников и партнеров, объясняло ранее командование американских ВМС. Переброска кораблей «дополняет учения, подготовку и мероприятия по военному сотрудничеству», а их цель — гарантировать «эффективные действия в любой точке мира», пояснял флот.

В конце октября, напомним, Пентагон опубликовал обновленную редакцию военной доктрины, в которой назвал Россию «ядерной угрозой» для американской территории и стран-союзников.

В военном планировании США учитывают, что конфликт с использованием конвенционального оружия с участием России имеет «потенциал эскалации до ядерного», причем «любого масштаба», говорится в документе.

В ближайшее десятилетие, согласно стратегии, Пентагон намерен провести «полномасштабную модернизацию» всех компонентов сил ядерного сдерживания. На смену баллистическим межконтинентальным ракетам Minuteman III, стоящим на вооружении с начала 1970-х, придут новые ракеты Sentinel, которые разрабатывает корпорация Northrop Grunman.

Атомные подлодки класса Ohio, вооруженные 14 баллистическими ракетами каждая, которые строились с конца 1970-х до середины 1990-х, будут заменены на корабли класса Columbia, первый из которых был заложен в октябре 2020 года и, как ожидается, войдет в состав флота в начале 2030-х.

На смену стратегическим бомбардировщикам B-2A Spirit придет B-21 Raider, который будет построен по технологии Stealth и, как ожидается, встанет на вооружение в 2026–2027 гг.