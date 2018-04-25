ЕК установит минимальную зарплату в Евросоюзе

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Европейская комиссия предложила директиву ЕС, которая гарантирует работникам предприятий и учреждений стран союза минимальную зарплату, позволяющую вести достойный образ жизни. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Данную директиву обязаны выполнять все национальные правительства. Каждое государство должно теперь предоставлять подробные сведения о своем ВВП, стоимости жизни, ценах на жилье, а затем, на основе этих данных, устанавливать минимальную ставку заработной платы.

«Работники должны реализовать право на адекватную минимальную зарплату и на достойный уровень жизни. Сегодня мы предлагаем рамки для минимальной заработной платы при полном уважении национальных традиций и свободы социальных партнеров», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, это создаст основу для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого восстановления после кризиса пандемии COVID-19.

«Кризис особенно больно ударил по секторам с большой долей низкооплачиваемых работников, таким как клининговые услуги, розничная торговля, здравоохранение и долгосрочный уход, а также уход в интернатах», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По подсчетам специалистов, почти 10% наемных работников в ЕС живут в бедности.

Комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит отметил, что в последние десятилетия зарплаты в ЕС росли, в результате чего минимальная значительно отстала.

«Минимальная зарплата есть во всех странах-членах ЕС. В 21 стране она установлена законом, а в 6 государствах (Дании, Италии, Кипре, Австрии, Финляндии и Швеции) ее размер обеспечивается исключительно коллективными договорами», — рассказал Шмит.

Исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который курирует экономический блок, считает, что социальные партнеры должны играть решающую роль в установлении зарплаты на национальном и местном уровнях.

«Мы поддерживаем их свободу самостоятельно вести переговоры о зарплате, а там, где это невозможно, задаем направляющие рамки государствам-членам для установления минимальной зарплаты», — пояснил он.

Директива не обязывает государства законодательно закреплять минимальную зарплату, а также не устанавливает общий для союза минимальный уровень оплаты труда.