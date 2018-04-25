Предложения Партии свободы: двойное гражданство, улучшение условий для бизнеса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Партия свободы (ПС), которая намерена войти в новую правящую коалицию Литвы, хочет, чтобы в договоре были прописаны улучшение условий для предпринимательства, соглашение об образовании, проведение референдума о двойном гражданстве, легализация партнерства.

Председатель ПС, член сейма Аушрине Армонайте в четверг сообщила, что партия представила свои предложения партнерам по коалиции — партии Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) и Либеральному движению (ЛД).

«Мы надеемся, что хотя бы часть из них партнеры по коалиции одобрят и поддержат», — сказала она журналистам в сейме.

Перечисляя свои важнейшие предложения, А. Армонайте назвала нулевой тариф налога на реинвестируемую прибыль, более дружественный надзор за бизнесом, инвестиции в научные исследования и экспериментальное развитие.

По словам А. Армонайте, ПС также хотела бы, чтобы налогообложение доходов людей было как можно ниже — чтобы был возвращен 15%-й тариф подоходного налога.

ПС также будет добиваться от партнеров по коалиции обязательства провести референдум о множественном гражданстве, узаконивания написания имен и фамилий в личных документах всеми буквами латинского алфавита, быстрых решений об узаконивании в течение 100 дней однополого партнерства, декриминализации хранения психоактивных веществ без цели их распространения.

Будущие партнеры по коалиции в четверг обменялись своими предложениями для коалиционных договора и программы.

После завершившихся 25 октября парламентских выборов оппозиционная партия СО-ЛХД, ЛД и ПС заявили о формировании правоцентристской коалиции. В новом парламенте у этих партий будет не менее 74 голосов из 141.