ЕК выделила 21 миллион долларов на расчистку завалов и восстановление инфраструктуры в Украине

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Европейская Комиссия предоставит $21 миллион Программе развития ООН (ПРООН) для расчистки завалов от разрушенных зданий и восстановления критически важных объектов инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает представительство Евросоюза в Украине.

«Быстрый ремонт критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жильцам достойную жизнь и комфорт», — заявила и.о. постпреда ПРООН в Украине Манал Фоуани.