ЕК выделила 21 миллион долларов на расчистку завалов и восстановление инфраструктуры в Украине

Европейская Комиссия предоставит $21 миллион Программе развития ООН (ПРООН) для расчистки завалов от разрушенных зданий и восстановления критически важных объектов инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает представительство Евросоюза в Украине.
«Быстрый ремонт критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жильцам достойную жизнь и комфорт», — заявила и.о. постпреда ПРООН в Украине Манал Фоуани.
Средства также будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз, для ремонта, восстановления или покупки трансформаторов, тепловых пунктов, насосов, труб тепло- и водоснабжения, систем обеззараживания воды и оборудования для снабжения возобновляемой энергией в пострадавшие районы.
Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что предстоящий зимний сезон будет суровым и его команда должна сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей есть необходимая работающая инфраструктура.
«Наша поддержка украинского народа перед лицом невыразимых страданий, вызванных агрессией России, непоколебима, — сказал он.freecity.lv