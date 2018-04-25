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ЕК «забронировала» 300 млн доз вакцины от коронавируса

Фото pixabay.com

По итогам состоявшихся переговоров Еврокомиссии и фармацевтической компании Sanofi страны Евросоюза получат 300 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила пресс-служба ЕК.

«Предполагается, что после того, как вакцина окажется безопасной и эффективной против коронавируса, Еврокомиссия будет иметь договорные рамки для закупки 300 миллионов доз для всех государств-членов ЕС», — указано в заявлении.

Также в организации отметили, что переговоры с другими компаниями-производителями вакцин продолжаются.

«Еврокомиссия делает все, что в ее силах, чтобы обеспечить европейцам быстрый доступ к вакцине, которая является безопасной и защищает их от коронавируса», — подчеркнули в ЕК.

При этом Комиссия сделает все возможное, «чтобы все, кто нуждается в вакцине, получали ее в любой точке мира, а не только у себя дома. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», указано в заявлении пресс-центра.

Ранее в ЕС заявили о сборе средств на разработку вакцины от коронавируса. По подсчетам ВОЗ, необходимо собрать более $31 миллиарда.

korrespondent.net

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