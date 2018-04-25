В.Василяускас: небольшой спад экономики обусловлен ответными мерами государства

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Новая статистика о состоянии экономики страны удивила, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).

По словам Витаса Василяускаса, то, что экономический спад оказался меньше прогнозов, обусловлено ответом государства на коронавирусный кризис.

«Видимо, основные факторы, обусловившие не столь заметное сокращение экономики, как мы прогнозировали, связаны прежде всего с фискальным ответом», — сказал В. Василяускас на пресс-конференции в четверг.

По его словам, приведенные Департаментом статистики показатели внутреннего валового продукта (ВВП) настраивают оптимистично.

«Цифры действительно приятно удивили, потому что, как вы помните, наши последние прогнозы в июне — мы прогнозировали более заметный годовой спад экономики, в районе 10%. Вне всякого сомнения, мы ждем конца года или наших так называемых «твердых» прогнозов в конце сентября, но вообще цифры настраивают довольно оптимистично», — сказал В. Василяускас.

БЛ прогнозировал на этот год спад ВВП 9,7%. Статистики сообщили, что ВВП Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% до 11,5 млрд евро, а по сравнению с первым кварталом — на 5,1%.