Госдеп назвал дату полного вывода военных США из Афганистана

Американский военный контингент будет полностью выведен из Афганистана менее чем через год. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео, выступая в сенатском комитете по иностранным делам Конгресса США.

«На данный момент мы сократили численность своих сил примерно наполовину по сравнению с недавним пиком. Мы на пути к еще большему сокращению», — сказал он. Помпео напомнил, что ранее США заключили мирный договор с радикальным исламским движением «Талибан», которое ведет войну против официального афганского правительства, поддерживаемого Вашингтоном.

«Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля, мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года», — сказал глава Госдепа США.

Как сообщалось, ранее США сократили военную группировку в Афганистане. Военные базы, на которых размещались выведенные подразделения армии США, сейчас переданы афганскому правительству.