Большинство экономистов считает, что Литве стоит заимствовать в фонде ЕС

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Литве следует воспользоваться возможностью заимствования в новом Фонде восстановления европейской экономики до 3 млрд евро, однако направлять эти средства нужно в те области, в которых будет иметь место долгосрочная отдача, говорят экономисты.

Лидеры Евросоюза (ЕС) утвердили Фонд восстановления европейской экономики для пострадавших от коронавируса стран, для Литвы в нем предусмотрено 2,4 млрд евро субсидий и около 3 млрд евро кредитов.

Новостное агентство BNS опросило 17 экспертов по экономике, стоит ли Литве заимствовать в этом фонде. 13 из них сказали, что заимствовать нужно.

Большинство экспертов подчеркнули, что дополнительные средства позволят Литве успешнее конкурировать с другими странами, а в случае правильного вложения заимствованных средств Литва смогла бы реорганизовать структуру экономики и заложить фундамент для ее долгосрочного роста.

Оппоненты утверждают, что дополнительный долг повредит имиджу Литвы в глазах международных инвесторов, а средства из фонда ЕС включатся в бюрократические механизмы и не будут использованы должным образом.

Экономист компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что Литве однозначно следует заимствовать в фонде ЕС и использовать средства на альтернетивное финансирование бизнеса.

«Финансовые учреждение небанковского сектора могут предложить клиентам куда более быстрые и гибкие решения по финансированию, которых коммерческие банки в силу бюрократии и нюансов регулирования предложить просто не могут. Потому этот шаг поможет малому и среднему бизнесу Литвы быстро получить гибкое и дешевое финансирование», — сказал А. Изгородин.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас говорит, что с учетом нынешней ситуации все страны будут участвовать в соревновании, как трансформировать свои экономики после пандемии. По его словам, если с умом использовать заимствованные средства, то Литва могла бы совершить прорыв.

Экономист Индре Гените-Пикчене сказала, что заимствование можно будет оправдать только при условии наличия программы изменений и политической воли для проведения ее в жизнь.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также подчеркивает, что, в частности, важно наблюдать за поведением других государств — если большинство их будет заимствовать на инвестиции, то Литве не следует им уступать.

Между тем по мнению эконоиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, потребность в дополнительных средства оживления экономики у Литвы ниже, так как страна входит в число тех стран ЕС, которые пострадали от Covid-19 меньше всего. Кроме того, он считает, что освоить деньги надлежащим образом могут помешать бюрократические препоны.

Экономист Департамента международных связей Банка Литвы Симонас Спурга говорит, что Литва в контексте кризиса сохраняет особенно благоприятный доступ на рынки капитала и может заимствовать под низкие проценты самостоятельно. По его словам, средства, привлеченные самостоятельно, могут быть использованы более гибко, чем европейские кредиты.