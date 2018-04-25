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Яркий праздник зажигательных ритмов

Фото pixabay.com

После французских каникул Вильнюс готовится к встрече с ритмами и красками Испании — в эти выходные, 31 июля — 2 августа, в столице пройдут «Испанские каникулы».

Полюбившаяся жителям Литвы Испания откроется через страстные и энергичные танцы, концерты романтической музыки, поделится кулинарным наследием.

Вся палитра танца

В Вильнюсе мы увидим и сможем станцевать многие латиноамериканские танцы: фламенко, пасодобль, сальса, бачата, кизомба, потренироваться под ритмы энергичной зумбы, сочетающей в себе шаги этих танцев. Танцевальная программа начнется в пятницу на площади К. Сирвидо с выступления группы фламенко «Tienta», в субботу нас порадуют танцевальная группа фламенко «Duo Flame», марафон зумбы и концертная программа зажигательного танца испанского пасодобля, изображающего бои корриды.

В воскресенье в довольно необычном месте — на набережной «Business Stadium» (ул. Ринктинес, 3) – состоится умопомрачительный вечер под открытым небом. Во-первых, можно будет у профессиональных преподавателей бесплатно научиться танцевать сальсу, а затем принять участие в вечеринке испанских танцев, которая продлится допоздна.

Испания немыслима без музыки

Звуки гитары, чувственные романсы – все это ассоциируется с Испанией для тех, кто знает эту страну или смотрел испанские фильмы, поэтому в Вильнюсе можно будет принять участие в вечере настоящих испанских романсов, который состоится в пятницу. В субботу концерт группы «Sandra Carrillo & Los Rumberos» продемонстрирует чувственность классической музыки. Музыканты исполнят аутентичную каталонскую румбу, фламенко, коплу, болеро и унесут слушателей в свой южный край. Испанские мелодии также исполнит ретро-дуэт «Ja-Da», который даст концерт в ресторане «Lokys».

Молодежь и любителей вечернего веселья ждут несколько вечеринок: испанская вечеринка на рынке Гале, вечеринка «Bailandо» на площади К. Сирвидо с диджеем Карлосом Розу из Венесуэлы и вышеупомянутая танцевальная вечеринка на улице Ринктинес, организованная танцевальной студией «Vuelta».

Участников испанских каникул ждут показы испанских фильмов, туры, раскрывающие связи между этой страной и Вильнюсом, дегустации, программа для детей. Акция пройдет в центре столицы: на площади К. Сирвидо (ул. Пилес), на улице Диджейи, на Ратушной площади, на рынке Гале, в Бернардинском саду, в библиотеке М. Мажвидаса и других местах. Подробная испанская праздничная программа опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.

Скидки и акции по отпускным уик-эндам будут предлагать не только гостиницы: с особыми, более низкими ценами гостей встретят столичные рестораны, а о более дешевых поездках в столицу позаботятся присоединившиеся к проекту партнеры «Lietuvos geležinkeliai», «Kautra», «BusTuras», «Citybee», прибывшим на своих автомобилях дешевую парковку в центре Вильнюса предложит «Unipark».

Вильнюсское самоуправление напоминает, что каждый второй летний уик-энд Вильнюс будет превращаться в другую страну. Настроение экзотического отпуска в городе будет создаваться культурой семи наиболее излюбленных путешественниками стран – Италии, Индии, США, Франции, Испании, Германии и Японии. Огромным преимуществом для желающих ощутить атмосферу этих стран является отсутствие необходимости авиаперелетов и поездок за тысячи километров от дома. Жителей и гостей города будут ждать кулинарные открытия традиционной кухни той или иной страны, концерты, необычные выставки и выступления, образовательные занятия для детей, специальные маршруты с гидами, эксклюзивные продукты тех стран и множество других впечатлений, присущих настоящему отпуску.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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