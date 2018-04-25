Святитель Гоергий (Конисский)

Ну вот, замечательно прошел в воскресенье праздничный концерт, закончилась торжественная литургия в понедельник. Помолились мы нашим литовским святым. Но продолжаем с ними знакомиться, потому что некоторые имена многие слышат впервые. На страницах учебников по истории нашей Церкви Могилевский архиепископ Георгий фигурирует давно. А вот в именослове – совсем недавно. Раз заговорили об истории, в качестве увертюры – исторический фон.

Пока Великое Княжество Литовское было самостоятельным государством, религиозная обстановка для всех существующих в нем вероисповеданий и конфессий в целом была благоприятной. Православные и католики, иудеи и караимы, мусульмане и язычники свободно и безбоязненно правили свои службы и развивали свою культуру и богословие. Религиозная лояльность литовских князей – одна из причин быстрого территориального роста ВКЛ.

Оказавшись между двух огней – между Польшей и Москвой, Литва выбирает себе в союзники западного соседа. Любовь эта заканчивается браком под названием Люблинская уния (1569 г.). Создается федеративное государство Речь Посполитая. Но семья эта не современная, где равноправная супруга в случае чего может и сковородкой благоверного огреть, а очень даже патриархальная, по всем правилам «Домостроя».

Напрашивается сравнение с другим федеративным государством, где у «старшего» брата было 14 «младших сестер». Но тут, да простит меня любезный читатель, у меня свои ассоциации. Второе союзное государство больше напоминает несчастную кошку, живущую в подвале большого дома, у которой едва хватает сил выкормить своих многочисленных и прожорливых котят. А те, когда подросли, окрепли и вылезли на свет божий из своего подвала, вскоре были разобраны жильцами. Один сердобольный сразу троих взял. Но вернемся к первой семье.

Сразу после похода в «люблинский загс» отношения между молодыми начали складываться не очень романтично. Супруг прибрал к рукам приданое — современные земли Украины. А вскоре заставил принять и Брестскую церковную унию (1596 г.). И началось!

В местах, где компактно проживали православные – а это большая часть Литовского княжества – закрывались и отбирались церкви, устраивались погромы, монастыри превращались в униатские. Дальше – больше. Исповедников «греческой веры» стали поражать в правах. Православные священники получали статус крестьянина и мещанина. Совершать богослужения можно было только с разрешения местного ксендза и за плату. Хоронить дозволялось только ночью. Детей от смешанного брака крестили только по латинскому обряду. Те, кому было что терять, начали приспосабливаться. Епископы переходили в унию, магнаты – в католичество. Борьба за религиозную независимость продолжалась более двухсот лет. Конечно, на протяжении этого времени бывали и «оттепели».

Экзархи Константинопольского патриарха тайно приезжали в Литву для постановки епископов, чтобы сохранить священство.

Потом взялись и за униатов, у которых поначалу сохранялся православный обряд при юридической подчиненности папе. Покрой риз все больше напоминал католический, священников заставляли брить бороды, вводили в обиход открытый, без иконостаса, алтарь и орган. Многие из униатов подумывали о возвращении в православие, что в конце концов и произошло массово при Иосифе Семашко в 1839 году.

Для защиты своей веры православные создавали братства со школами, печатались книги, казаки поднимали восстания. Имена многих героев нам известны: Леонтий Карпович, Павел Виленский, Афанасий Брестский, князья Константин Острожский и Богдан Огинский.

Левобережная Украина вместе с Киевом вошла в состав России в 1654 году. С этого времени православные епископы поставлялись в Литву из Киева.

В середине XVIII века единственной православной епархией в Речи Посполитой была Могилевская. Сорок лет, с 1755 по 1795, ее возглавлял архиепископ Георгий Конисский, философ, педагог, проповедник, поэт, защитник православия.

Родился в дворянской семье в 1717 году в Нежине, под Черниговом (эти земли уже входили тогда в Русское царство). В возрасте 11 лет поступил в Киево-Могилянскую академию, первое православное высшее учебное заведение в Восточной Европе. В ней помимо богословия преподавались языки, поэтика, философия, точные и естественные науки. Закончил он ее «с особенною похвалой» в 26 лет. Столь раннее поступление и долгое обучение было тогда в порядке вещей. Георгий владел польским, немецким, греческим, древнееврейским языками и латынью, на которой велось преподавание.

Потом он начал преподавать в alma mater поэтику, позже богословие. Стал профессором и наконец ректором. Составлял программу академического курса (что в каком классе следует изучать), писал стихи и драматические произведения, в том числе трагедию «Воскресение мертвых». Был настоятелем монастыря (сам стал монахом вскоре по окончании академии).

В 1755 году он становится епископом и назначается на Могилевскую кафедру, единственную, как сказано выше, православную в Речи Посполитой. Уже через два года начала работать типография, где были изданы «Катехизис», «Искусство поэзии» и другие книги просветительской тематики. Чуть позже появилась семинария, открыты школы в других городах епархии, в которых могли учиться дети всех сословий. Активно велось строительство. Было построено несколько храмов и монастырей. Защищая права православных, святитель неоднократно обращался за помощью и к королю Станиславу Понятовскому, и в Синод, составил реестр храмов, отобранных у православных. На базе этих материалов издал справочную книгу «Права и вольности исповедующих греко-восточную веру в Польше и Литве».

Дважды на жизнь святителя были совершены покушения. Но Господь хранил своего работника.

В 1772 году произошел первый раздел Польши: к России отошли восточные земли Речи Посполитой – Динабург (Даугавпилс), Полоцк, Витебск, Могилев. Теперь он направляет свои усилия на новое дело: борется за возвращение униатов в православие, рассылая по всему ВКЛ послания. В итоге в лоно Православной церкви вернулись 112 578 человек. По инициативе архиепископа были открыты Слуцкая и Минская епархии. В состав последней входили и территории нынешней Литвы. Не только храмы строил Георгий Конисский, но и больницы, и странноприимные дома. Еще он ввел в обычай раздавать по субботам милостыню неимущим. Он был замечательным проповедником, о котором А.С. Пушкин говорил: «Проповеди Георгия просты, и даже несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна».

Умер святитель Георгий 13 февраля 1795 года. Похоронен в Преображенской церкви, которая была при нем достроена и освящена. Увы, до сегодняшнего дня она не сохранилась. Утрачена и могила владыки.

С 1993 года архиепископ Могилевский был прославлен как местночтимый белорусский святой. С 2017 года совершается общецерковное почитание святителя Георгия. А теперь имя его украшает и сонм литовских святых.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви