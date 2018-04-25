ЕК заключила первый договор о закупке 300 млн доз COVID-вакцины

Еврокомиссия подписала первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба ЕК в пятницу, 14 августа.

«Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран — членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 млн доз», — сказано в заявлении.

Это первое подобное соглашение, но, как гласит заявление, «Еврокомиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин».

Также ЕК поясняет, что «регуляторные процессы будут гибкими, но при этом устойчивыми».

«Вместе с государствами-членами и Европейским медицинским агентством Еврокомиссия будет использовать существующие гибкие возможности в нормативной базе ЕС для ускорения выдачи разрешений и обеспечения доступности успешных вакцин от COVID-19. Это включает ускоренную процедуру авторизации и гибкость в отношении маркировки и упаковки», — подытожили в ЕК.

Напомним, что ранее ВОЗ оценила затраты на препараты от коронавируса. Чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией необходимо создать условия, при которых вакцина от COVID-19 станет доступной «для всех людей повсюду», заявил глава ВОЗ.