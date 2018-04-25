Правительство намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС

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Литовское правительство намерено отозвать запрет на въезд в Литву иностранцев из стран Евросоюза (ЕС) из-за угрозы коронавируса, показывает обнародованный проект правительственного постановления.

Согласно нынешнему порядку, из пораженных коронавирусом стран в Литву могут приехать только граждане Литвы, а иностранцам въезд запрещен.

Если кабмин в понедельник одобрит выработанное МВД предложение, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако на них будет распространяться требования самоизоляции.

Новый порядок также будет распространяться на несколько не входящих в ЕС стран, включая Соединенное Королевство, Швейцарию, Норвегию и Исландию.