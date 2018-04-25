ЕК запустила в отношении Польши штрафную процедуру

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Европейская комиссия возбудила штрафную процедуру против Польши в связи с якобы нарушением законодательства ЕС при реформировании судебной системы.

Европейская комиссия возбудила штрафную процедуру против Польши за якобы нарушение законодательства ЕС в связи с обновлением закона о судебной системе, который вступил в силу в феврале.

Как сообщает из Брюсселя корреспондент Польского Радио Беата Пломецкая, речь идет, в частности, о компетенциях и юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которые могут нарушать судейскую независимость.

Правительство Польши должно в 2-месячный срок ответить на решение Комиссии, а также представить свою позицию. Ранее официальные представители Польши заявляли, что организация и функционирование судебной системы не подлежит юрисдикции Брюсселя и является исключительной компетенцией государств-членов ЕС.

Представители польского правительства также подчеркивали, что подобные нормативные акты существуют в правовых системах других стран-членов ЕС.Комиссия оценила, что эти правила не позволяют судам в Польше напрямую применять некоторые законы ЕС, защищающие независимость судебной системы. Также была подвергнута критике законодательная блокада подачи польскими судьями ходатайств в суд ЕС в предварительном порядке.

Если Еврокомиссия сочтет ответ правительства Польши удовлетворительным, штрафная процедура будет отменена. Если же она сочтет, что объяснения не развеивают ее сомнения, то может перейти ко второму этапу и вновь призвать произвести изменения в инкриминируемом законе. Третий этап предусматривает подачу иска против Польши в суд ЕС.