Экологи назвали наиболее уязвимые от природных катаклизмов страны

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Немецкая экологическая организация Germanwatch назвала страны, наиболее уязвимые от природных катаклизмов, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Согласно результатам исследований, опубликованным в Индексе глобальных климатических рисков, особо уязвимыми к стихийным бедствиям остаются развивающиеся страны. Однако ущерб от природных катаклизмов растет и в развитых странах.

В долгосрочном индексе, который рассматривает последствия экстремальных погодных явлений за последние 20 лет (2000-2019 годы), выявлено, что сильнее всего от природных катаклизмов пострадали Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. За ними следуют Филиппины, Мозамбик и Багамские острова. Германия в этом индексе заняла 18-е место. По данным Germanwatch, за 20 лет жертвами природных катаклизмов в Германии — в основном экстремальной жары — стали более 10 тыс. человек.