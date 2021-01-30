Министр: нацсоглашение по образованию планируется подписать до 1 сентября

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Национальное соглашение по образованию в Литве планируется подписать до начала следующего учебного года, а на следующей неделе будут начаты консультации по тексту соглашения, заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

«Мы планируем подписать соглашение до начала нового учебного года, пройдет много дискуссий, много консультаций, и надеемся, что такое долговременное соглашение будет подписано», – сказала в среду министр после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

По словам Ю. Шюгждене, консультации по тексту нацсоглашения по образованию должны начаться на следующей неделе, на этой неделе имело место обращение к партиям, чтобы они предложили своих представителей для согласования документа.