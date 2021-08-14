Экономика Литвы на пороге перегрева – экономист

После того, как Департамент статистики объявил, что годовая инфляция в июле в Литве составила 4,7%, экономический эксперт отметил, что высокий показатель инфляции свидетельствует о том, что литовская экономика на пороге перегрева и быстрого экономического роста.
По словам экономиста агентства коммуникации Brandnomika Александра Изгородина, большая инфляция отражает очень интенсивное восстановление и высокий уровень экономической активности.
«Это свидетельствует о том, что сегодня наша экономика находится на пороге перегрева и сильного экономического роста. Я склонен оценивать эти цифры отрицательно, ведь высокая инфляция всегда является предварительным индикатором того, что может случиться, что в будущем с экономикой что-то будет не в порядке», – сказал BNS экономист.
По его оценкам, рост инфляции на 50% вызван увеличением почти мировых цен на сырье, а оставшаяся часть обусловлена внутренними аспектами в стране: нехваткой работников, низким уровнем безработицы и быстрым ростом зарплат. А. Изгородин утверждает, что годовая инфляция должна замедлиться.
«Мы уже сейчас видим на рынках определенное беспокойство в связи с показателями COVID-19, как по всей Европе, так и в Америке они начали резко расти, мы видим, что на рынках цены на нефть стабилизировались и постепенно начали снижаться», – сказал экономист.
«Мировой пик рост цен на сырье уже пройден, и осенью цены на сырье стабилизируются, или даже несколько снизятся», – добавил он
В Литве в июле по сравнению с июнем этого года наблюдалась месячная инфляция в 0,7%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране седьмой месяц подряд.
Годовая инфляция (в июле, по сравнению с июлем 2020 года) составила 4,7%.
Месячные изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на горючее и масла, газ, смазочные материалы, электротовары домашнего обихода услуги кафе и ресторанов, авиаперевозчиков, а также снижение цен на одежду и обувь.
Цены на потребительские товары за год выросли на 4,8%, а на услуги – на 4,3%.