Экономику Британии простимулируют на 30 млрд фунтов

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Власти Великобритании внедрят меры бюджетного стимулирования, стоимость которых оценивается в 30 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд). Об этом сказал министр финансов страны Риши Сунак.

По его словам, временные меры включают в себя таргетированное снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу. Минфин скоординировал меры с Банком Англии, который в среду экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5% – до 0,25% с 0,75%, а также обнародовал пакет дополнительных мер, чтобы помочь бизнесу и домовладельцам справиться с негативными последствиями распространения коронавируса.

При этом британский Минфин ухудшил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,1% с 1,4% из-за негативного влияния коронавируса и Brexit. В 2021 году ожидается рост на уровне 1,8%.

По словам Сунака, рост экономики Великобритании в 2022 году ожидается на уровне 1,5%, в 2023 году – 1,3%, в 2024 году – 1,4%.