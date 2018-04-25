default image
В Польше оборудуют 19 инфекционных больниц

Подробнее...
default image
В Эстонии правительство отложило начало приема круизных судов до 1 мая

Подробнее...
default image
Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

Подробнее...
default image
В ЕС ужесточают общественный порядок в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Экономику Британии простимулируют на 30 млрд фунтов

Подробнее...
default image
Два новых международных туристических маршрута свяжут Литву и Беларусь

Подробнее...
default image
Г. Науседа: дублирующая НАТО оборонная система ЕС внесёт путаницу

Подробнее...
default image
Г. Науседа: пассивность Запада в отношении действий России лишь подогревает её агрессию

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что может продлить запрет на въезд из Европы

Подробнее...
default image
Тысячи добровольцев откликнулись на призыв ученых заразить их коронавирусом

Подробнее...
default image
Беженцы попытались штурмовать границу с ЕС

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: кандидатуру Д.Яунишкиса рассмотрим после выводов КНБО

Подробнее...
default image
Британия выведет треть войск из Афганистана

Подробнее...
default image
Власти Китая заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден

Подробнее...
default image
Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

Подробнее...
default image
В Украину из Польши пытались провезти вертолет

Подробнее...
default image
Авиарейсы из Италии отменяются с понедельника, рекомендуется из Литвы не уезжать

Подробнее...
default image
В Европе осталась одна страна без коронавируса

Подробнее...
default image
Г.Науседа из-за угрозы коронавируса отложил поездку в Украину

Подробнее...
default image
Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год-два

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Экономику Британии простимулируют на 30 млрд фунтов

Фото pixabay.com

Власти Великобритании внедрят меры бюджетного стимулирования, стоимость которых оценивается в 30 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд). Об этом сказал министр финансов страны Риши Сунак.

По его словам, временные меры включают в себя таргетированное снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу. Минфин скоординировал меры с Банком Англии, который в среду экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5% – до 0,25% с 0,75%, а также обнародовал пакет дополнительных мер, чтобы помочь бизнесу и домовладельцам справиться с негативными последствиями распространения коронавируса.

При этом британский Минфин ухудшил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,1% с 1,4% из-за негативного влияния коронавируса и Brexit. В 2021 году ожидается рост на уровне 1,8%.

По словам Сунака, рост экономики Великобритании в 2022 году ожидается на уровне 1,5%, в 2023 году – 1,3%, в 2024 году – 1,4%.

реклама

Министр также подчеркнул, что благодаря мерам по поддержке экономики, которые намерено принять правительство, экономический рост страны в следующие годы будет чуть выше, чем ранее прогнозировалось.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600