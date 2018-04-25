default image
В Польше оборудуют 19 инфекционных больниц

Подробнее...
default image
В Эстонии правительство отложило начало приема круизных судов до 1 мая

Подробнее...
default image
Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

Подробнее...
default image
В ЕС ужесточают общественный порядок в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Экономику Британии простимулируют на 30 млрд фунтов

Подробнее...
default image
Два новых международных туристических маршрута свяжут Литву и Беларусь

Подробнее...
default image
Г. Науседа: дублирующая НАТО оборонная система ЕС внесёт путаницу

Подробнее...
default image
Г. Науседа: пассивность Запада в отношении действий России лишь подогревает её агрессию

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что может продлить запрет на въезд из Европы

Подробнее...
default image
Тысячи добровольцев откликнулись на призыв ученых заразить их коронавирусом

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: кандидатуру Д.Яунишкиса рассмотрим после выводов КНБО

Подробнее...
default image
Беженцы попытались штурмовать границу с ЕС

Подробнее...
default image
Британия выведет треть войск из Афганистана

Подробнее...
default image
Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

Подробнее...
default image
Власти Китая заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден

Подробнее...
default image
В Украину из Польши пытались провезти вертолет

Подробнее...
default image
Авиарейсы из Италии отменяются с понедельника, рекомендуется из Литвы не уезжать

Подробнее...
default image
В Европе осталась одна страна без коронавируса

Подробнее...
default image
Г.Науседа из-за угрозы коронавируса отложил поездку в Украину

Подробнее...
default image
Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год-два

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Трамп заявил, что может продлить запрет на въезд из Европы

Фото pixabay.com

Президент США Дональд Трамп допустил, что может как продлить вводимый с 13 марта 30-дневный запрет на въезд из Европы на территорию страны из-за распространения коронавируса, так и отменить его раньше срока. Об этом он заявил в четверг на встрече с премьер-министром Ирландия Лео Варадкаром, сообщает ТАСС.

«Конечно [может быть продлен запрет на въезд], это возможно. Я также могу сказать, что мы можем снять [запрет] раньше, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Но это было важно, исходя из того, что происходило».

Трамп объявил о запрете на въезд из ЕС в среду, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Позднее агентство Reuters сообщило, что США не проводили никаких консультаций со своими европейскими союзниками перед принятием решения о закрытии границы.

Как сообщил корреспондент ТАСС источник в Брюсселе, при возвращении в США стоимость лабораторных исследований на коронавирус граждане этой страны должны будут компенсировать из своего кармана, если такие расходы не покрываются их медицинской страховкой.

реклама

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600