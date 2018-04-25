Трамп заявил, что может продлить запрет на въезд из Европы

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Президент США Дональд Трамп допустил, что может как продлить вводимый с 13 марта 30-дневный запрет на въезд из Европы на территорию страны из-за распространения коронавируса, так и отменить его раньше срока. Об этом он заявил в четверг на встрече с премьер-министром Ирландия Лео Варадкаром, сообщает ТАСС.

«Конечно [может быть продлен запрет на въезд], это возможно. Я также могу сказать, что мы можем снять [запрет] раньше, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Но это было важно, исходя из того, что происходило».

Трамп объявил о запрете на въезд из ЕС в среду, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Позднее агентство Reuters сообщило, что США не проводили никаких консультаций со своими европейскими союзниками перед принятием решения о закрытии границы.

Как сообщил корреспондент ТАСС источник в Брюсселе, при возвращении в США стоимость лабораторных исследований на коронавирус граждане этой страны должны будут компенсировать из своего кармана, если такие расходы не покрываются их медицинской страховкой.