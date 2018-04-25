Г. Науседа: дублирующая НАТО оборонная система ЕС внесёт путаницу

Рассуждения о том, что у Евросоюза (ЕС) могла бы быть своя отдельная оборонная система, вызывают большую обеспокоенность, а такая система может внести путаницу, дублируя НАТО, говорит президент Гитанас Науседа.
На проходящей в Вильнюсе встрече «Бухарестской десятки» Г. Науседа подчеркнул, что в плане обеспечения безопасности региона «трансатлантическая связь, без сомнения, является главной».
«Таким образом, чтобы сохранить мощь ЕС, нам нужны США, и это единственная стратегия, которая позволит нам достичь победы нам всем», – отметил Г. Науседа.
«Одним из тех моментов, которые в наибольшей степени вводят в заблуждение и вызывают обеспокоенность, в этом контексте являются разговоры о стратегической автономии Европы. Да, Европе следует куда больше инвестировать в оборону и её качество. Однако две коллективные системы обороны: одна натовская, другая европейская, – внесут путаницу и создадут осложнения», – сказал президент.
Президент подчеркнул, что говорит «да» сотрудничеству НАТО и ЕС там, где оно возможно, и «нет» – «дублированию усилий».
Инициативу Франции создать Европейскую оборонную группу в середине 2018 года поддержали девять стран ЕС, включая уже вышедшую из ЕС Великобританию. В подписанном странами плане относительно Европейской интервенционной инициативы ставится цель – обеспечить возможность возглавить ответ на гуманитарные кризисы и эвакуационные операции, а также выполнение обычных военных задач.
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