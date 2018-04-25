Тысячи добровольцев откликнулись на призыв ученых заразить их коронавирусом

Лабораторный центр Лондона FluCamp объявил о том, что ищет добровольцев, которых заразит коронавирусом, чтобы протестировать и выявить эффективную вакцину от смертельного вируса. За несколько дней откликнулось беспрецедентное количество волонтеров, пишет Daily Mirror.
Добровольцев, прошедших отбор для участия в медицинском эксперименте, заразят «безвредными» штаммами коронавируса — OC43 и 229E, которые вызовут легкое респираторное заболевание.
Участников эксперимента на две недели разместят в инфекционном отделении. Они будут находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.
В среднем добровольцам будут платить по 100 фунтов стерлингов в сутки.
Медики отметили, что таким образом пытаются ускорить разработку вакцины против Covid-19.
Врачи волонтерам предоставили доступ к телевизору и Wi-Fi. Также медики отметили, что некоторые добровольцы принесли с собой любимые книги и мягкие игрушки, а студенты – свои проекты, над которыми они собираются работать на больничной койке.
Все личные вещи в конце эксперимента продезинфицируют.korrespondent.net
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