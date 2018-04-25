Г. Науседа: пассивность Запада в отношении действий России лишь подогревает её агрессию

Россия остается наиболее серьёзной долгосрочной угрозой для НАТО, а пассивность Запада в отношении военных действий России лишь подогревает агрессию этой страны, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
На состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече министров иностранных дел «Бухарестской десятки» президент подчеркнул, что звучащие новые призывы «опираться на новое геополитическое устройство» ломают принципы западной либеральной демократии.
«Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой. 2014 год должен остаться самым горьким доказательством и разочаровавшим доказательством, какой «результат» дают интересы без ценностей», – сказал Г. Науседа.
Он призвал ни при каких обстоятельствах не уступать относительно принципов, на которых основывается безопасность Европы и Северной Америки, называя это «не только нашим долгом, но и миссией».
«Россия остается явной и наиболее серьёзной долгосрочной угрозой для НАТО. Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем иметь никаких иллюзий в этой связи. Однако у нас есть возможность выбора не легализовывать никакие не считающиеся ни с чем действия России. Мы обязаны требовать от России отчёта. Мы обязаны не забывать, что пассивность лишь подогревает агрессию», – подчеркнул в своей речи глава Литвы.
Он также отметил, что Россия распространяет лживую информацию, что силы НАТО на восточном фланге, особенно в странах Балтии, могут спровоцировать военный конфликт.
«Россия пытается убедить, что за напряжённость в регионе отвечает Альянс, и пытается навязать эту версию обществу. Это очень опасные разговоры. Мы обязаны с ними бороться», – призвал Г. Науседа.
«Поэтому мы не должны бояться громко сказать: силы союзников в нашем регионе находятся с целями сдерживания и нашей защиты. Посыл о том, что даже самое незначительное нападение или инвазия повлекут неизбежный ответ Альянса, должен быть вполне чётким и твёрдым, таким, по поводу которого не возникло бы никаких сомнений. Посылы о сдерживании очень важны. И их цель – деэксалация ситуации, а не нагнетание напряжённости», – подчеркнул Г. Науседа.
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