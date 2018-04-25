Г. Науседа: пассивность Запада в отношении действий России лишь подогревает её агрессию

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Россия остается наиболее серьёзной долгосрочной угрозой для НАТО, а пассивность Запада в отношении военных действий России лишь подогревает агрессию этой страны, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

На состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече министров иностранных дел «Бухарестской десятки» президент подчеркнул, что звучащие новые призывы «опираться на новое геополитическое устройство» ломают принципы западной либеральной демократии.

«Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой. 2014 год должен остаться самым горьким доказательством и разочаровавшим доказательством, какой «результат» дают интересы без ценностей», – сказал Г. Науседа.

Он призвал ни при каких обстоятельствах не уступать относительно принципов, на которых основывается безопасность Европы и Северной Америки, называя это «не только нашим долгом, но и миссией».