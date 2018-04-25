Беженцы попытались штурмовать границу с ЕС

Фото АЗЕРТАДЖ

После нескольких дней относительного спокойствия на греческо-турецкой границе возникла напряженная ситуация. Об этом сообщает Kathimerini.

Так, беженцы на КПП Эврос предприняли попытки прорваться в пределы ЕС со стороны Турции. Уточняется, что в течение нескольких часов мигранты бросали «коктейли Молотова» и камни в пограничников Греции. С турецкой стороны возник пожар.

Миграционный кризис на греко-турецкой границе осложнен наличием среди беженцев более 5,5 тысяч детей без сопровождения. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.

Представитель Еврокомиссии также добавил, что европейская делегация будет обсуждать с греческой стороной соответствие недавних распоряжений властей Греции законодательству ЕС. В частности, с 3 марта на месяц Греция остановила прием заявок на получение убежища и предусмотрела возможность депортации нелегальных мигрантов.