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Беженцы попытались штурмовать границу с ЕС

Фото АЗЕРТАДЖ

После нескольких дней относительного спокойствия на греческо-турецкой границе возникла напряженная ситуация. Об этом сообщает Kathimerini. 

Так, беженцы на КПП Эврос предприняли попытки прорваться в пределы ЕС со стороны Турции. Уточняется, что в течение нескольких часов мигранты бросали «коктейли Молотова» и камни в пограничников Греции. С турецкой стороны возник пожар. 

Миграционный кризис на греко-турецкой границе осложнен наличием среди беженцев более 5,5 тысяч детей без сопровождения. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.

Представитель Еврокомиссии также добавил, что европейская делегация будет обсуждать с греческой стороной соответствие недавних распоряжений властей Греции законодательству ЕС. В частности, с 3 марта на месяц Греция остановила прием заявок на получение убежища и предусмотрела возможность депортации нелегальных мигрантов.

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Мамер подчеркнул, что внешние границы ЕС должны уважаться, как и фундаментальные права человека, среди которых неотъемлемое право на поиск убежища.

Напомним, что ранее Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов. Греческие острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.

При этом Турция решила направить тысячу спецназовцев на границу с Грецией, чтобы всячески препятствовать возвращению тысяч сирийских беженцев из Греции.

korrespondent.net

 

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