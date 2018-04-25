Беженцы попытались штурмовать границу с ЕС

После нескольких дней относительного спокойствия на греческо-турецкой границе возникла напряженная ситуация. Об этом сообщает Kathimerini.
Так, беженцы на КПП Эврос предприняли попытки прорваться в пределы ЕС со стороны Турции. Уточняется, что в течение нескольких часов мигранты бросали «коктейли Молотова» и камни в пограничников Греции. С турецкой стороны возник пожар.
Миграционный кризис на греко-турецкой границе осложнен наличием среди беженцев более 5,5 тысяч детей без сопровождения. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.
Представитель Еврокомиссии также добавил, что европейская делегация будет обсуждать с греческой стороной соответствие недавних распоряжений властей Греции законодательству ЕС. В частности, с 3 марта на месяц Греция остановила прием заявок на получение убежища и предусмотрела возможность депортации нелегальных мигрантов.
Мамер подчеркнул, что внешние границы ЕС должны уважаться, как и фундаментальные права человека, среди которых неотъемлемое право на поиск убежища.
Напомним, что ранее Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов. Греческие острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.
При этом Турция решила направить тысячу спецназовцев на границу с Грецией, чтобы всячески препятствовать возвращению тысяч сирийских беженцев из Греции.korrespondent.net
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