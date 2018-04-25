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Британия выведет треть войск из Афганистана

Фото pixabay.com

Правительство Великобритании последует примеру США и выведет треть своего воинского контингента из Афганистана. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что к середине июля 330 из 1100 британских военнослужащих, постоянно находящихся на территории Афганистана, покинут эту страну. Почти все британские военные размещены в Кабуле или окрестностях этого города.

При этом, как утверждает издание, небольшое количество британских спецназовцев вместе с американскими военными находятся также в других районах Афганистана, включая южную провинцию Гильменд.

Источник издания отметил, что вывод британских войск из страны продолжится только в том случае, если радикальное движение «Талибан» будет выполнять обязательства, предусмотренные соглашением с США.

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Накануне стало известно, что США начали вывод войск из Афганистана. Их численность с 12 тысяч человек должна сократиться до 8,6 тысяч в течение 135 дней.

korrespondent.net

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