Экономисты снижают прогноз роста 

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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года вырос на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в ценах того периода составил 14,2 млрд евро. В первом квартале по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года реальный ВВП вырос на 0,9%, сообщил Департамент статистики. Наибольшее влияние на рост ВВП в первом квартале оказал рост в промышленности, оптовой и розничной торговле, сообщает BNS.

Большинство экспертов говорят, что война в Украине в первом квартале еще не оказала существенного влияния на литовскую экономику, а промышленные показатели и низкая сравнительная база увеличивали показатели.

По оценкам экономистов, в январе-марте рост экономики страны был стремительным — хорошие показатели определялись низкой сравнительной базой, так как год назад в Литве был введен жесткий карантин. Сказались и хорошие результаты обрабатывающей промышленности, экспорта. Среди прочего, в начале года население еще не было склонно к сокращению реального потребления, а расходы домохозяйств росли быстрее, чем доходы.

«Промышленность — один из важнейших экспортирующих секторов — очень удивила в первом квартале. Несмотря на множество вызовов и помех, годовые темпы роста продукции и экспорта оставались двузначными», — сказала Индре Гените Пикчене, аналитик INVL Asset Management.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отмечает, что в первые два месяца реальные розничные продажи были на 15,4% выше, чем год назад, и данные платежных карт показывают, что потребление продолжает быстро расти.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отметил, что «результаты строительства в первом квартале также были лучше, чем год назад. Первый квартал 2022 года был хуже только для транспортной отрасли».

Экономисты прогнозируют гораздо более скромный рост ВВП Литвы во втором квартале. По их мнению, тогда влияние войны в Украине будет ощущаться гораздо сильнее — литовская промышленность почувствует срыв поставок сырья из Украины и России, практически полностью прекратятся торговые отношения с Россией и Беларусью.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ