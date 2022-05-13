Фото pixabay.com

Завершается обустройство олимпийского бассейна в столичном микрорайоне Лаздинай, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

«В настоящее время выполнено около 90% работ по обустройству бассейна — установлены инженерные системы, выполнены отделочные работы, отдельно смонтировано подъемное дно бассейна», — сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В олимпийском бассейне — 10 плавательных дорожек. Длина бассейна будет достигать 50 метров. Поднимаемое дно, открывающаяся стенка и поднимающаяся перегородка позволят разделить бассейн на две или три зоны. В одной части глубину бассейна можно регулировать от 0 до 3 метров.

Аналогичным образом будет обустроен и второй бассейн – для прыжков в воду, в котором также будет подъемное дно, которое можно будет опускать на глубину 0-5 метров по мере необходимости. Сейчас выполнено около 65% работ по обустройству этого бассейна.

Работы по установке бассейнов выполняют партнеры основного подрядчика Panevėžio statybos trestas — одна из крупнейших в мире компаний по установке бассейнов из Нидерландов Variopool BV.

На всем объекте выполнено 77% плановых работ. «Если бы не брак, оставленный прежним подрядчиком, в бассейне уже, наверное, проходили бы первые тренировки», — отметил вице-мэр. Все работы могут быть завершены до конца 2022 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt