Безопасность дорожного движения

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Cегодня, 12 мая, стартовала акция безопасного дорожного движения. Акция будет проходить до 7 июля. В городах и населенных пунктах проводится организованная Дирекцией автомобильных дорог Литвы профилактическая кампания по безопасности дорожного движения «Будь в безопасности, осторожен и здоров».

Акция призвана привлечь внимание всех участников дорожного движения к важности безопасного движения, призвать всех участников дорожного движения на дорогах и улицах вести себя ответственно, носить жилеты, светоотражатели, пристегиваться ремнями безопасности, быть внимательными и уважать друг друга на дорогах.

Кампания будет включать сотрудничество с комиссариатами полиции, учреждениями здравоохранения, пожарно-спасательными службами, неправительственными организациями и муниципалитетами.

Полиция сообщает

Служба дорожной полиции Литвы объявила, что в мае организует различные профилактические мероприятия по всей стране для обеспечения безопасности дорожного движения и контроля за поведением участников дорожного движения.

12–15 и 19–21 мая: проверка велосипедистов (водителей электросамокатов) на предмет соблюдения ПДД.

4–10 мая: проверка водителей машин, велосипедов и электросамокатов на трезвость и употребление наркотиков (Operation Alcohol & Drugs). Эта проверка проводится в рамках ROADPOL (European Roads Policing Network) в различных странах Европы.

24–27 мая: контроль водителей на предмет хулиганского вождения, опасного маневрирования и т.д. Контроль водителей на предмет занятия деятельностью, не связанной с вождением (использование телефона и т.д.). Кроме того, комиссариаты полиции подготовят дополнительные профилактические мероприятия (рейды) на подведомственных им территориях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ